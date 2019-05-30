Ramazan Bayramı öncesi emekliler çifte bayram yapacak. Yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibine 10 milyar 700 milyon lira ikramiye yarın ödenecek.

Emekli aylığı alanların hesaplarına biner lira ikramiye yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar için ise ikramiye tutarı ölüm aylığı hissesine göre hesaplanacak. Eşinden dul aylığı alıp çalışanlara ise asgari 500 lira ödeme yapılacak. Çalışmayıp dul aylığı alanların hesaplarına da 7550’şer lira yatırılacak. Yetim aylığı alan kız çocuklarına ödenen ikramiyelerde alt limit 250 lira.

Emekli sandığı emeklileri için ödemeler 1, 2, 3 Haziran’da

Her ayın 1 ve 5'i arasında maaş alan Emekli Sandığı emeklilerine de maaşları bayramdan önce yatırılacak. Ödemeler 1, 2 ve 3 Haziran'da yapılacak.

Aylık ödemesi 4 ve 5 Haziran'a denk gelen emeklilerin maaşları 3 Haziran'da hesaplarına yatacak.

İşsizlik ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri de Ramazan Bayramı nedeniyle 31 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Kaynak: TRT Haber