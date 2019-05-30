Dünyada giderek azalan arı popülasyonu fiyatları da etkiledi.

Bal fiyatları 2013 yılından bu yana yüzde 25 oranında artarken, şeker maliyeti ise aynı zaman diliminde yüzde 30 düşüş gösterdi.

Peki arıların sayısı neden azalıyor?

Dünyada ekolojik sistemin bozularak yerini endüstriyel çevreye bırakması, arıları tehdit ediyor. Arıların azalmasında tarım ve böcek ilaçlamaları büyük rol oynuyor.

Arı ölümlerinin başlıca nedenleri arasında ise bilinçsiz arıcılık geliyor.

Ancak Türkiye'de durum dünyadakinden farklı. Bal fiyatları son yıllarda artış göstermiyor, seyrinde devam ediyor.

"Bal verimi açısından 3. sıradayız"

Türkiye, dünya bal pazarının yüzde 7'lik kısmını elinde tutuyor. Giderek artan arıcılık faaliyetleri, Türkiye'yi dünyanın en fazla bal üreten 2. ülkesi yapıyor.

Arıcılar Birliği Başkanı Selçuk Solmaz, "Türkiye, Çin'den sonra en çok kolonisi olan ülkeyiz. 8 milyon 700 arı kolonisiyle, dünyada ikinci sıradayız. Bal verimi bakımından da 3. sıradayız. Ama bundan sonraki hedeflerimiz sayısal olarak da verimlilik olarak da 2020, 2021'lerde ilk sıralara yerleşmek" dedi.

"İyi balın fiyatı 50 ile 250 arasında değişiyor"

Türkiye'de artan arıcılık faaliyetleri ve kurulan bal tesisleri piyasayı dengeliyor. Verimliliği artırmak için ise üreticilere büyük iş düşüyor.

Solmaz bu adımları, "Arılarda ırk ıslahı, bakım besleme ve ballı bitkilerin çoğalması, bal ormanlarının kurulması ve arıcıların hangi bölgelerde daha çok verim alacaklarına dair gidecekleri yol haritalarını tespit ettirme çalışmaları" diye sıraladı.

Uzmanlar iyi bir balın fiyatının ise, 50 ile 250 lira arasında değişebileceğini söylüyor.

Haber: Mahinur Uluç

Kamera: Sinan Kement