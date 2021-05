ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, SpaceX'in 2022′nin ilk çeyreğinde "Doge-1" adlı Ay misyonunu başlatacağı ve şirketin ödeme olarak kripto para birimi Dogecoin kabul edeceğini açıkladı. Taşıyacağı uyduları yörüngesine yerleştirmek üzere Ay'a seyahat edecek olan rokete DogeSpaceX adı verildi.

Açıklamanın ardından hızla yükselen kripto para piyasasının dördüncü en yüksek hacimli birimi Dogecoin, son 24 saatte 0.4257 dolardan 0.5943 dolara kadar yükseldi. Daha sonra 0.5359 dolara çekilirken, haftalık kazancı yüzde 41'i aştı.

DogeSpaceX'in Ay'a seyahati Dogecoin ile finanse edilecek

Elon Musk, nisan ayında Twitter'dan yaptığı bir açıklamada, "Gerçek Ay'a gerçek Dogecoin indireceklerini" vurgulamıştı. Musk, pazartesi günü de DogeSpaceX'in Ay'a seyahatinin Dogecoin ile finanse edileceğini doğruladı.

Musk yine Twitter üzerinden paylaşımında, SpaceX'in önümüzdeki yıl Ay'a yapacağı seyahati "uzaydaki ilk kripto olacak" diye nitelendirdi.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year



– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space



To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW