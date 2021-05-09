Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre, sektörde yılın ilk 4 ayında üretim ve ihracat arttı.

Toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 yükselerek 415 bin 187 oldu.

Bu dönemde otomobil üretimi yüzde 18 yükselişle 288 bin 211 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç üretimindeki artışsa yüzde 52 oldu. Toplam üretim 162 bini geçti.

Ağır ticari araç üretimindeki artış yüzde 90'a yaklaşırken, hafif ticari araçta bu oran yüzde 49 oldu.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 470 bin 859 adede yükseldi.

İhracatta artış yüzde 18 oldu

Sektörde yılın ilk 4 ayında ihracatta da yükseliş vardı. Artış bir önceki yıla göre yüzde 18 oldu, adet sayısı ise 339 bin 197'ye çıktı.

Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 212 bin 56 adet olarak kayıtlara geçti.

Traktör ihracatı da yüzde 110 arttı, 8 bin 469 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomotiv ihracatı 10,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektörde toplam pazarsa geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 arttı ve 271 bin 173 adet düzeyinde gerçekleşti.