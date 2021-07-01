Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik fiyatlarında yüzde 15'lik artış yapıldığını duyurdu.

Yapılan güncelleme ile beraber, 1 Temmuz itibari ile mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.

Yeni tarifeler bugünden itibaren geçerli olacak.