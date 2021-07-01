Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 01:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elektrikte fiyat düzenlemesi
Elektrik fiyatlarında düzenlemeye gidilerek yüzde 15'lik artış yapıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik fiyatlarında yüzde 15'lik artış yapıldığını duyurdu.
Yapılan güncelleme ile beraber, 1 Temmuz itibari ile mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.
Yeni tarifeler bugünden itibaren geçerli olacak.
Etiketler: Elektrik
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