Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 01:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğal gazda fiyat düzenlemesi
BOTAŞ'ın Temmuz ayı doğalgaz tarifesi belli oldu. Konut tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20,2 oranında artış yapıldı.
BOTAŞ, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak fiyat tarife tablosunu yayımlandı.
Buna göre, konuta yüzde 12, sanayide yüzde 20, elektrik üretim santralleri abone gruplarında da yüzde 20,2 artış yapıldı.
BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı da, haziranda geçerli olan tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için bin 488 lira olarak belirlendi.
Sanayi aboneleri için bu miktar yüzde 20 artışla 1783 lira 354 kuruşa yükseldi.
Etiketler: Doğalgaz
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