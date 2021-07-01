BOTAŞ, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak fiyat tarife tablosunu yayımlandı.

Buna göre, konuta yüzde 12, sanayide yüzde 20, elektrik üretim santralleri abone gruplarında da yüzde 20,2 artış yapıldı.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı da, haziranda geçerli olan tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için bin 488 lira olarak belirlendi.

Sanayi aboneleri için bu miktar yüzde 20 artışla 1783 lira 354 kuruşa yükseldi.