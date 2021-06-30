Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dream Games Türkiye'nin yeni Turcorn'u oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaşan Dream Games şirketinin, Türkiye'nin yeni "Turcorn'u" olduğunu açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2023'e kadar 10 "Turcorn" çıkarma hedefine bir basamak daha ilerlediklerini söyledi.
Bakan Varank, paylaşımında, "155 milyon dolar yatırım alarak 1 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaşan Dream Games, Türkiye'nin yeni Turcon'u oldu" dedi.
2023’e kadar 10 #Turcorn çıkarma hedefimizde bir basamak daha ilerledik.— Mustafa Varank (@varank) June 30, 2021
155 milyon $ yatırım alarak 1 Milyar $ üzerinde değerlemeye ulaşan Dream Games, Türkiye’nin yeni Turcon’u oldu.
Tebrikler @dreamgamescom https://t.co/PU1vwPSzwq
Etiketler: Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kredilerini ödeyemeyen firmaların borçları yapılandırılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz