Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2023'e kadar 10 "Turcorn" çıkarma hedefine bir basamak daha ilerlediklerini söyledi.

Bakan Varank, paylaşımında, "155 milyon dolar yatırım alarak 1 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaşan Dream Games, Türkiye'nin yeni Turcon'u oldu" dedi.