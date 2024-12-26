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Ekonomi
AA 26.12.2024 11:15

Elektrikli araç şarj soket sayısı kasımda yüzde 3,13 arttı

Elektrikli araç şarj soket sayısı kasımda önceki aya göre yüzde 3,13 artarak 25 bin 96'ya yükseldi.

Elektrikli araç şarj soket sayısı kasımda yüzde 3,13 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kasım ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonları toplam kurulu gücü, kasımda önceki aya göre yüzde 4,84 artışla 1644 megavat oldu.

Kasımda toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 3,13 artışla 25 bin 96'ya çıktı. Bu rakam, ekimde 24 bin 334 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, AC şarj soket sayısı 15 bin 29'dan 15 bin 327'ye, DC şarj soket sayısı ise 9 bin 305'ten 9 bin 769'a yükseldi.

Öte yandan, ekimde 155 bin 319 olan elektrikli araç sayısı kasımda 167 bin 519'a ulaştı.

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