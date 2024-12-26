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Ekonomi
AA 26.12.2024 10:29

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'yle 2,5 milyar lira tasarruf sağladı

İç Anadolu ile Batı Karadeniz'i birbirine bağlayan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden açılışından bu yana 10 milyon 19 bin araç geçti. Tünel, 8 yıllık sürede akaryakıt ve zamandan toplam 2,5 milyar lira tasarruf sağladı.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'yle 2,5 milyar lira tasarruf sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni açıldığı tarihten bugüne kadar 10 milyon 19 bin aracın kullandığını belirterek, "Tünelle, 8 yılda, akaryakıttan ve zamandan toplamda 2,5 milyar lira tasarruf sağladık." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu tüneli 26 Aralık 2016'da hizmete açtıklarını anımsattı.

Tünelin, 8 yıldır, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'i birbirine bağlayan Ilgaz Dağı'nda hızlı ve güvenli bir ulaşım sağladığına işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Tünel Türkiye'de hayata geçirilen en önemli ulaştırma projelerinden biri. Ilgaz Dağı'nda inşa ettiğimiz 5 bin 488 metre ve 5 bin 480 metrelik çift tüplü tünelle daha önce 34 dakika süren 17 kilometrelik Ilgaz Dağı geçişini 5,6 kilometre kısaltarak 8 dakikaya, 2,5 saat süren Kastamonu-Çankırı arasını da 1,5 saate düşürdük. Ülkemizin ulaşım ağının kritik noktalarında yer alan güzergahta hizmete aldığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni, 2024 yılında 1 milyon 473 bin, açıldığı tarihten bugüne kadar ise 10 milyon 19 bin araç kullandı."

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'yle 2,5 milyar lira tasarruf sağladı

Ilgaz Dağı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı

Uraloğlu, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen 1875 metre yükseklikteki Ilgaz Dağı'nın tünel sayesinde sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktığına dikkati çekerek, tünelin hizmete girmesinden önce sürücülerin bu güzergahta yaşadığı zorlukların tarihe karıştığını vurguladı.

"Karbon emisyonunu 37 bin ton azalttık"

Uraloğlu, 1850 metre olan eski yol kotunu 1390 metreye indirerek yüksek standartlı ve güvenli ulaşım imkanını sağladıklarını belirtti.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile çevreye zarar veren karbon emisyonunu 37 bin ton azalttıklarının altını çizen Uraloğlu, "Tünelle, 8 yılda, akaryakıttan ve zamandan toplamda 2,5 milyar lira tasarruf sağladık." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Ilgaz Dağı Kastamonu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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