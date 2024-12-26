Puslu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.12.2024 10:15

Borsa güne 9.962,46 puanla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 yükselişle 9.962,46 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,24 puan ve yüzde 0,47 artışla 9.962,46 puana çıktı.

Borsa güne 9.962,46 puanla başladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla bankacılık kazandırırken, tek kaybettiren yüzde 0,87 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Noel tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu küresel piyasalarda temkinli bir seyir öne çıkarken, yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın son para politikası kararına çevrildi.

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,52 değer kazanarak 9.916,22 puandan tamamlarken, Bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında yer alıyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

Öte yandan, TCMB dün, gelecek yıl izlenecek para politikasına dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Buna göre, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) açıklanacak takvim çerçevesinde 2025'te 8 toplantı gerçekleştirecek. PPK toplantısı öncesindeki sessiz dönem 3 iş günlük süreyi kapsayacak ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılamayacak.

Ayrıca, TCMB, para politikası, makroihtiyati çerçeve, Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimine ilişkin kamuoyuyla paylaşılan duyuruların iletişimin önemli unsurlarını oluşturduğunu belirterek, düzenlemelerde sadeleşme adımlarına 2025 yılında da devam edilmesinin ve yıl içerisinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılmasının planlandığını duyurdu.

Bunlara ek olarak, Bankadan yapılan açıklamada döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedefi olmadığı ve kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım-satım işlemi yapılmayacağı bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra sektörel enflasyon beklentileri ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Vergi Denetleme Kurulu 250 müfettiş yardımcısı alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
TBMM'den bir heyet, Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret edecek
11:25
Fransa basını: Türkiye yerli üretim güdüm kitleriyle jeopolitik nüfuzunu daha da güçlendirecek
11:16
Elektrikli araç şarj soket sayısı kasımda yüzde 3,13 arttı
11:14
Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu toplantısında gündem: Marmara Denizi'ndeki kirlilik
11:10
Avustralya'nın Victoria eyaletinde süren orman yangınında 66 bin hektar alan kül oldu
11:10
'Sıla Bebek' davasında 5 sanık hakim karşısında
Tarihin en ölümcül tsunamisinin 20'nci yıl dönümü
Tarihin en ölümcül tsunamisinin 20'nci yıl dönümü
FOTO FOKUS
Vatanına dönen Suriyeli doktor, hayatının en güzel anlarını yaşadı
Vatanına dönen Suriyeli doktor, hayatının en güzel anlarını yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ