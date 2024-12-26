Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.12.2024 09:28

İkinci elde 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı

İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması uygulaması 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek.

İkinci elde 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2025'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

Satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan verilemeyecek

Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması uygulaması da 1 Temmuz 2025'e kadar gerçekleştirilemeyecek.

Bakanlık iki düzenlemeyi de 6 aya kadar uzatmaya yetkili kılındı.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Otomotiv
Sıradaki Haber
Nükleer Düzenleme Kurumundan güvenliği artıracak yeni düzenlemeler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:38
2024'ün en çok izlenen haber videoları burada
09:37
Kamu ihalelerine yönelik mevzuatlarda süre uzatıldı
09:17
Nükleer Düzenleme Kurumundan güvenliği artıracak yeni düzenlemeler
09:05
Antalya'da bir otomobil falezlerden denize düştü
08:38
Enerji piyasalarında uygulanacak idari para cezalarında artış
09:17
Katil İsrail yine gazetecilere saldırdı
Tarihin en ölümcül tsunamisinin 20'nci yıl dönümü
Tarihin en ölümcül tsunamisinin 20'nci yıl dönümü
FOTO FOKUS
Kazakistan'da düşen uçaktan kurtarılanlar
Kazakistan'da düşen uçaktan kurtarılanlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ