Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 36,2'si hidroelektrik santralleri, yüzde 17,9'u doğal gaz santralleri, yüzde 14,6'sı linyit santralleri, yüzde 12'si ithal kömür santralleri ve yüzde 8,7'si rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, motorin, taş kömürü, güneş, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Böylece lisanslı elektrik üretimi mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artışla 23 milyon 968 bin 719 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı da aynı dönemde yaklaşık yüzde 1,3 artarak 19 milyon 770 bin 687 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Tüketimin yüzde 43,4'ü sanayi, yüzde 24,3'ü kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler, yüzde 23,9'u mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal faaliyetlerin payı yüzde 6,4, aydınlatmanın payı ise yüzde 2 olarak hesaplandı.

Abone sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte abone sayısı mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 47 milyon 724 bin 762'ye ulaştı.

Bu dönemde sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 14, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 5,2, tarımsal faaliyetler tüketicilerinin sayısında yüzde 3,5, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,7 ve kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerinin sayısında yüzde 0,4 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2,4 artarak yaklaşık 92 bin 789 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 27,2'si doğal gaz çevrim santrallerinden, yüzde 25,1'i barajlı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 11,7'si rüzgar santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.