Le Figaro'nun haberine göre, EDF, 2022 yılının ilk yarısına ilişkin kar-zarar tablosunu yayımladı.

Bazı nükleer reaktörlerin bir kısmındaki korozyon (aşınma/oksitlenme) sorunlarından kaynaklı nükleer enerji üretimindeki düşüş ve devletin Fransızların elektrik faturalarının bir bölümünü üstlenmesi nedeniyle EDF, kuruluşundan bu yana en büyük kayıplarından birini yaşayarak 5,3 milyar euro zarar etti.

EDF CEO'su Jean-Bernard Levy, şirketin bu yıl için nükleer üretim tahminlerini 280 ila 300 TWh aralığında tuttuğunu söyledi.

Levy, nükleer reaktörlerdeki sorunları kökten halledecek adımlar üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Fransız devleti, yüzde 84'ünü elinde bulundurduğu EDF'ye hisse başına 12 euro vererek, şirketin hisselerinin tamamını 9,7 milyar euroya satın almaya hazırlanıyor.

Şirket, haziran sonunda Polonya'da ilk nükleer santralin kurulmasına ilişkin ülkedeki 5 firma ile iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Avrupa'daki elektrik ve gaz fiyatlarında yaşanan keskin artış, devletin yükselen enflasyona karşı faturaların bir kısmını sübvanse etmesi nedeniyle enerji şirketlerinin gelirlerinde büyük kayıplar yaşandığı belirtiliyor.