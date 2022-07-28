Japonya'daki Yamaguchi eyaletinde maymunların saldırdığı kişi sayısı arttı. Eyalet yetkilileri 8 Temmuz tarihinden bu yana 58 kişinin Japon Makağı olarak adlandırılan maymunlar tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını açıkladı.

Anaokullarına girmeye çalışıyorlar

Yetkililer ev pencerelerinden içeri girmeye çalışan ve bölgedeki anaokullarına sızmayı deneyen maymunların genelde çocuk ve yaşlıları hedef aldığını vurguladı.

Saldırıların halk için riskli boyuta ulaşması nedeniyle uyuşturucu ilaç içeren silahları bulunan bir avcı ekip kurulduğu duyuruldu.

"Göz temasından kaçınılmalı"

Maymunların tuzak olarak belli bölgelere bırakılan yiyeceklerle ilgilenmemesi nedeniyle yakalama girişimlerinin büyük ölçüde başarısız olduğu öğrenildi.

Uzmanların `çok zeki` olarak tanımladığı hayvanların genelde insanlara arkadan saldırdığı bilgisi paylaşıldı.



Bir maymunla karşılaşılması durumunda atılacak adımlar konusunda bilgi veren yetkililer, göz temasından kaçınılması, kıyafet veya battaniye gibi nesneleri kullanarak büyük gözükmeye çalışılması ve sessizce geri çekinilmesi uyarısında bulundu.

Sürünün nereden geldiği bilinmiyor



Bölgede ilk kez gözlenen seri saldırıların nedeni konusunda detaylı araştırma başlatılırken, maymun sürüsünün tam olarak nereden geldiğinin de bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Japonya'nın Yamaguchi eyaletinde yaşayan 8 kişinin maymunların saldırısına uğrayarak yaralandığını açıklanmıştı.