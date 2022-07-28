Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
[Fotograf: AA]
Ekonomik güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 gerileyerek 93,4 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi haziranda 93,6 iken, Temmuz ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 93,4 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 102,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında azalarak 113,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 7,4 oranında artarak 68,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 85,0 değerini aldı.
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