Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,91 artışla 2.567,20 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,09 puan ve yüzde 0,91 değer kazancıyla 2.567,20 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,78 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,51'le menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 2,32'yle spor oldu.
Borsa İstanbul, dün alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 0,28 artışla 2.544,12 puandan tamamladı.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının piyasalarda risk iştahını artırdığını söyledi.
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