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Ekonomi
AA 29.06.2023 14:50

Elektrik üretimi nisanda azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 azalarak 22 milyon 541 bin 786 megavatsaat oldu.

Elektrik üretimi nisanda azaldı
[Fotograf: AA]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 33,1’i hidroelektrik santralleri, yüzde 16,5’i ithal kömür santralleri, yüzde 16,4’ü doğal gaz santralleri, yüzde 12,2’si linyit santralleri ve 10,7’si rüzgar santrallerinde yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 azalışla 22 milyon 541 bin 786 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 7,5 azalarak 18 milyon 376 bin 244 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 42,5’i sanayi, yüzde 28,1’i mesken, yüzde 24,9’u kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından gerçekleştirildi. Aydınlatmanın payı yüzde 2,3, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 49 milyon 3 bin 835’e ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 4,1, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,6 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 20,6, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 26, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 2,8 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2,9 artarak 95 bin 344 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 26,5'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,4'ü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 11,9'u rüzgar santralleri, yüzde 10,9'u ithal kömür santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

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