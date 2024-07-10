Elektrik tüketiminde 1 milyon 147 bin 848 megavatsaatle rekor kırıldı

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulama, elektrik tüketiminde zirvenin görülmesine yol açtı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de dün 1 milyon 147 bin 848​​​​​​​ megavatsaatle günlük bazda tüm zamanların en yüksek elektrik tüketim seviyesi kaydedildi. Elektrik tüketiminde daha önceki en yüksek seviye, 17 Ağustos 2023'te 1 milyon 132 bin 567 megavatsaatle gerçekleşmişti.

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 556 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 858 megavatsaatle 07.00'de oldu.

Üretimde ilk sırada doğal gaz santralleri yer aldı

Dün günlük bazda 1 milyon 144 bin 454 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 6 bin 779 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 162 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.