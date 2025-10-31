Duman 16ºC Ankara
Ekonomi
AA 31.10.2025 11:13

Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 32 elektrik üretim santraline eylül ayı için 1 milyar 239 milyon 8 bin 800 lira kapasite ödemesi yapacak.

Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale eylül ayı için 1 milyar 239 milyon 8 bin 800 lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 129 milyon 172 bin 345 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 85 milyon 977 bin 4 lira tutarında kapasite ödemesiyle İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

