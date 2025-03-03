Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale ocak için toplam 1 milyar 50 milyon lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 122 milyon 991 bin 881 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji, İthalat, İhracat, Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 82 milyon 641 bin 596 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izledi.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.​​​​​​​