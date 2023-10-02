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Ekonomi
AA 02.10.2023 09:53

Elektrik santrallerine 263 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 44 elektrik üretim santraline ağustos ayı için 262 milyon 983 bin 391 lira kapasite ödemesi yapacak.

Elektrik santrallerine 263 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 50 santralden 44'üne ağustos ayı için toplam 262 milyon 983 bin 391 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 23 milyon 183 bin 262 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak.

Bu şirketi, 21 milyon 501 bin 844 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

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