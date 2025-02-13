Elektrik faturalarında yeni dönem hakkında merak edilenler

Türkiye'de 42,2 milyon mesken abonesinin yaklaşık 1,2 milyonu 1 Şubat itibarıyla elektrik faturalarında sübvansiyonlardan yararlanamayacak. Yeni düzenleme, 2024'te yıllık 5 bin kilovatsaat, aylık 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsayacak.
Söz konusu düzenlemeyle ilgili merak edilen 14 soru ve yanıtları şöyle:
Mevcutta tüm elektrik abonelerine sağlanan desteklerin daha adil dağılımını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek.
Konutlarda ortalama tüketim aylık 200 kilovatsaat.
Uygulama, 2024'te yıllık 5 bin kilovatsaat, aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor.
Mevcut tarife ile 1047 lira tutarında.
Türkiye'de 42,2 milyon mesken abonesi bulunuyor.
Yaklaşık 1,2 milyon abone, yani toplam abonelerin yaklaşık yüzde 3'ü etkilenecek.
Konut abonelerinin yüzde 97'si desteklenmeye devam edilecek.
Bu tüketiciler önceden olduğu gibi desteklerden yararlanmaya devam edecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler (ilk kademe) yüzde 60, 8 kilovatsaatin üzerindeki tüketimler (ikinci kademe) yüzde 40 oranında desteklenecek.
Mevcut Piyasa Takas Fiyatı'na (PTF) göre azami yüzde 93 artacak.
Mesken abone grubu içinde yer alan AFAD'a bağlı geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, büyükşehirlerdeki mahalleye dönüşen köylere ait içme suyu abonelikleri, tarımsal sulama abonelikleri, ibadethaneler, cemevleri, muhtarlık hizmet binaları, iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı tüketiciler daha önceden olduğu gibi devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.
Yıllık 15 bin kilovatsaat.
Sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin, Kamu/Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565 bin tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor.
Azami yüzde 11'lik artış olacak.
İlgili tüketicinin 2025 tüketiminin belirlenen limitin altında kalması durumunda 2026'da yeniden devlet tarafından desteklenen tarifeden yararlanmaya başlayacak.