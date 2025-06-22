Elektriğimizin yarıdan fazlası yenilenebilir kaynaklardan

Güneş ışığı, rüzgar, su, dalgalar, jeotermal ısı, rüzgar ve biyokütle gibi enerji kaynakları ‘yenilenebilir enerji’ olarak niteleniyor. Fosil kaynaklı kömür, petrol gibi yakıtlara göre çevreye çok daha az etkisinin olması ve karbon salınımı yapmaması nedeniyle küresel ısınmaya sebep olmaması, bu enerji kaynaklarını gittikçe daha önemli hale getiriyor.

Yenilenebilir Enerji Günü

22 Haziran 2019’da Almanya’nın Bonn şehrinde ‘Güneş Çağının Şafağı’ adıyla etkinlikler düzenlenmişti. Daha sonra Yenilenebilir Enerji Platformu öncülüğünde 22 Haziran’ın “Yenilenebilir Enerji Günü’ olması kabul edildi. Bu nedenle dünyada pek çok yerde 22 Haziran, bu kapsamda kutlanıyor.

Neden yenilenebilir?

Dünya nüfusu ve enerjiye olan ihtiyaç hızla artıyor. Özellikle gelişen teknoloji nedeniyle, insanların enerji ihtiyaçları da arttı. Elektrikli ev eşyalarına, elektrikli mobil cihazlar ve şimdi de otomobil gibi araçlar eklendi. Petrol, doğalgaz, kömür gibi kaynaklardan elde edilen enerji ise hem sınırsız değil, kısıtlı bulunuyor hem de doğayı kirletiyor, küresel ısınmaya katkıda bulunuyor. Kendi petrol ve doğalgaz kaynakları olmayan ülkeler için “enerjide dışa bağımlılık” anlamına geliyor. Fosil yakıtlardan enerji elde edilmesiyle ortaya çıkan gazlardan karbonmonoksit (CO) ve kükürtdioksit (SO2) sağlığa zarar veriyor. Üstelik petrolün ve doğalgazın iki yüzyıl içinde tamamen tükenmesi bekleniyor. Yenilenebilir kaynaklar ise hem doğayla barışık, doğanın kendisinden kaynaklanıyor hem de tükenmiyor. Güneş var oldukça güneş ışığı, atmosfer var oldukça rüzgar olmaya devam edecek.

Teşvik ediliyor

Başta AB olmak üzere küresel yapılar ve ülkeler, yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ediyor. Türkiye de bu kapsamda teşvik eden ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerin göre Mayıs ayında toplam elektrik üretimi 27,481,211.501 MWh oldu. 27 TWh’ı aşan bu üretimin yüzde 55,85’lik kısmı, yenilenebilir kaynaklardan geldi. Güneş enerjisinin payı ise toplam üretimin yüzde 13,13 olarak gerçekleşti. Mayıs ayı itibariyle Türkiye’nin kurulu gücü 119,209 MWh’a ulaşırken, bunun 72,1 MWh’ıın yenilenebilir kurulu güç oluşturdu.

Daha da artacak

Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi daha da artacak çünkü Türkiye, dışa bağımlığı azaltan ve çevreye zarar vermeyen bu enerjiye teşvikini sürdürüyor. Ayrıca ‘2050 karbon sıfır’ hedefi nedeniyle de yenilenebilir kaynaklar teşvik ediliyor.