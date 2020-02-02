Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktaracaklarını belirterek şunları söyledi:

"Temel ihtiyaçların karşılanması için ilk etapta 8 milyon kaynak aktardık bu vakıflara şu ana kadar. Ek olarak da önümüzdeki hafta 5 milyon lira daha kaynak aktarılacak. Sosyal yardımlaşma vakıflarına aktarıyoruz onlar da dağılımı illerde gerçekleştiriyor."