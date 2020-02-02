Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacak
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktaracağız" dedi.
[Fotoğraf: AA ]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktaracaklarını belirterek şunları söyledi:
"Temel ihtiyaçların karşılanması için ilk etapta 8 milyon kaynak aktardık bu vakıflara şu ana kadar. Ek olarak da önümüzdeki hafta 5 milyon lira daha kaynak aktarılacak. Sosyal yardımlaşma vakıflarına aktarıyoruz onlar da dağılımı illerde gerçekleştiriyor."
Etiketler: son dakika elazığ'da deprem Elazığ depremSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 14:54
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