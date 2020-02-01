Elden para alışverişi dönemi bitecek, imzalar atılana kadar, para banka hesabında bloke edilecek, ikinci el araç satışında dolandırıcılık ve sahtecilik önlenecek. Noterlerde güvenli ödeme sistemi pazartesi günü başlıyor.

Sistem, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin iş birliğiyle hazırlandı. Güvenli ödeme sisteminde süreç, noterler ve tanımlı bankalar üzerinden işleyecek. Satıcı ve alıcı bankaya başvurarak kimlik, araç bilgileri ve iban numarası ile Türkiye Noterler Birliği'nin bilgi sistemine kayıt yaptıracak. Alıcıya bir referans numarası verilecek. Bu numara üzerinden para bloke hesapta tutulacak.

Yeni dönemde, vekalet ücretinden ihtarnameye bütün noterlik hizmetlerinin ücret ve harçları da kredi kartıyla ödenebilecek.