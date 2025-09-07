Çok Bulutlu 25.1ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 07.09.2025 12:54

Ekonominin 3 yıllık rotası belli oluyor

Türkiye ekonomisinin 2026-2028 yıllarına ilişkin yol haritası yarın belli olacak. Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulacak. Programda büyüme, enflasyon ve yapısal reformlara ilişkin hedefler öne çıkacak.

Ekonominin 3 yıllık rotası belli oluyor

Ekonomide gözler, yarın açıklanacak Orta Vadeli Program’da olacak.

2026-2028 dönemini kapsayan yeni yol haritası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kamuoyuna duyurulacak. Toplantı saat 09.00'da başlayacak.

Programda büyüme, enflasyon, istihdam gibi temel makro göstergeler belirlenecek. Yapısal reformlar başlıkları öne çıkacak.

Orta Vadeli Program, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Cevdet Yılmaz: Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yarın sabah 9:00’da düzenleyeceğiniz basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritamızı şekillendiren Orta Vadeli Programı (OVP) açıklıyoruz. Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile; 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz.

Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız."

Cevdet Yılmaz Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Resmi Gazete
