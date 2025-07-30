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Ekonomi
TRT Haber 30.07.2025 10:16

Ekonomik güven endeksi temmuzda 96,3 oldu

Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 oranında azalarak 96,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi temmuzda 96,3 oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 98,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 110,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 107,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 88,8 değerini aldı.

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