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Ekonomi
TRT Haber 27.06.2025 10:07

Ekonomik güven endeksi haziranda 96,71 oldu

Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,01 artışla 96,71 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi haziranda 96,71 oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,65 iken, haziran ayında yüzde 0,1 oranında artarak 96,71 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 98,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,9 değerini aldı.

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