Yeni haftada ekonomiyi yoğun bir gündem bekliyor.

Faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Piyasaların gözü bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Banka kararını perşembe günü açıklayacak.

Beklenti Para Politikası Kurulu'nun faizi yine yüzde 14'te sabit bırakacağı yönünde.

Karar kadar piyasalara verilecek mesajlar da önemli olacak.

Finansal İstikrar Raporu cuma belli olacak

Merkez Bankası yılın ilk Finansal İstikrar Raporu'nu cuma günü açıklayacak.

Raporda enflasyon, büyüme, dış ticaret ve cari işlemler dengesine yönelik değerlendirmelerin yer alması bekleniyor.

Gıda Komitesi bu hafta toplanacak

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, bu hafta enflasyon gündemiyle toplanacak.

Enflasyon üzerindeki arz yönlü etkiler masada olacak.

Toplantıda gıda, emtia fiyatları, tarımsal üretimin artırılması, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik önlemler değerlendirilecek.

TÜİK verileri belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu da önemli veriler açıklayacak.

Nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri salı günü yayımlanacak. Mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi perşembe günü açıklanacak.