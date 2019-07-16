AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu ekonomi paketinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine başlandı.

Teklifle Varlık Barışı 6 ay daha uzatılacak. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilerek ekonomiye dahil edilmesi için yıl sonuna kadar süre tanınacak.

Düzenlemeyle finansal güçlük içinde bulunan şirketlere borçlarını yeniden yapılandırma imkanı verilecek. Yurda farklı yollardan sokulan telefonlar sisteme dahil edilmezse 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak.

Yurt dışına çıkış harcı da yeni düzenleme ile 15 TL'den 50 TL'ye çıkarılacak.

Merkez Bankası'nın temel görev ve yetkilerinde de değişiklik yapılıyor.

Merkez Bankası'nın piyasaya sürmediği karının yüzde 20'lik kısmını oluşturan yedek akçe oranı yüzde 10'a indirilecek.

Ekonomi paketinin ilk 17 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kaynak: TRT Haber