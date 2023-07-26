Açık 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.07.2023 09:40

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, eylül ayında kamuoyuyla paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program hazırlık süreci ele alınacak.

Son dönemdeki para politikası kararlarının, ihracat, yatırım, destek önerileri ve kur korumalı mevduat hesabına ilişkin gelişmelerin görüşüleceği toplantıda, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde yaşanan stokçuluk, haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmalar ve mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği de değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Mehmet Şimşek Merkez Bankası
Sıradaki Haber
KOOP-DES kadın kooperatifleri hibe tutarı artırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:12
Mardin'de eylem hazırlığındaki kadın terörist etkisiz hale getirildi
10:03
Borsa güne yatay başladı
10:03
Bahreyn'den Kur'an'a yönelik saldırıya izin veren İsveç'e protesto notası
10:10
Kanlı saldırı planı yapan terörist DBP'li ismin evinden çıktı
10:00
Türkiye’de tek dünyada örneği az: Mavi Vatan’a kritik kabiliyet
09:57
ABD'de Salmonella salgını: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Gazze'deki ampute çocuk ve gençler için yaz kampı
Gazze'deki ampute çocuk ve gençler için yaz kampı
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'a kritik kabiliyet: Orkun-2053 görücüye çıktı
Mavi Vatan'a kritik kabiliyet: Orkun-2053 görücüye çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ