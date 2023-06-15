Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı bugün yapılıyor.Toplantıda ekonomi yönetimi tam kadro yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katılıyor.

Hafize Gaye Erkan da katılıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında dikkat çeken bir isim daha bulunuyor.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da ilk toplantıda yer alıyor.

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantıya katılıyor.

Toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentiler değerlendirilecek.