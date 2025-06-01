Ekonomi gündemi haziranda da yoğun

Ekonomi yönetimini haziran ayında da yoğun bir gündem bekliyor.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yarın mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor. Aynı gün içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılına ilişkin hanehalkı tüketim harcamaları verilerini açıklayacak.



Gözler 3 Haziran'da ise TÜİK'te olacak. Kurum mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak...



Türkiye İstatistik Kurumu 10 Haziran'da ise finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. 12 Haziran'da nisan ayına ilişkin sanayi üretim verilerini belli olacak.

Merkez Bankası faiz kararını 19 Haziran'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 19 Haziran'da yapılacak.

Piyasaların gözü çıkacak faiz kararında olacak.Kurul, son toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkarmıştı.

EKK toplantısı Erzurum'da

Ekonomi Koordinasyon Kurulu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Erzurum'da toplanması planlanıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilirken bu toplantılarla kentlerin potansiyelinin açığa çıkarılması öngörülüyor.