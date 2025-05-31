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Ekonomi
AA 31.05.2025 15:40

Bakan Uraloğlu: Esenboğa'nın yıllık yolcu kapasitesi 30 milyona çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini artırmak için başlatılan 3 bin 750 metrelik üçüncü pist ile 77 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu: Esenboğa'nın yıllık yolcu kapasitesi 30 milyona çıkacak

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, havalimanında inşa edilen yeni hava trafik kontrol kulesindeki çalışmaları yerinde incelediğini aktardı.

Havalimanında artan yolcu ve uçak trafiğine yanıt verebilmek için iki etap olarak planlanan modernizasyon çalışmalarına 2023'te başladıklarını anımsatan Uraloğlu, birinci etap kapsamında 3 bin 750 metrelik üçüncü pist ile 77 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi çalışmalarında sona geldiklerini kaydetti.

Uraloğlu, "Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale gelmesi ve Ankara'nın dünya başkentlerine yakışır tesise sahip olması için başlattığımız çalışmalar kapsamında Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız." bilgisini paylaştı.

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Ankara Hava Yolu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Trafik
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