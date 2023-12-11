Ekimde Türkiye'ye yaklaşık 1,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi

YASED, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

Buna göre, ekimde Türkiye'ye giren UDY miktarı 1 milyar 188 milyon dolar oldu. Söz konusu tutar, nisan ayından sonra 2023 yılındaki en yüksek giriş olarak kayıtlara geçti. Yılın 10 ayında Türkiye'ye giren uluslararası doğrudan yatırım tutarı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 31 azalarak 7,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Ekimdeki UDY girişinin 664 milyon dolarını yatırım sermayesi girişleri, 223 milyon dolarını yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı, 345 milyon dolarını borçlanma araçları oluşturdu. Yatırım tasfiyeleri 44 milyon dolar değerinde aşağı yönde etki etti.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörleri öne çıktı

Ekimde gerçekleşen yatırım sermayesi girişleri, toplamda 664 milyon dolarlık bir hacme sahip olurken, sektörel kompozisyonda 182 milyon dolarlık yatırım (yüzde 27'lik pay) ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı öne çıktı. "Ulaştırma ve depolama", "inşaat" ile "toptan ve perakende ticaret" yüzde 14'erlik payla en çok yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler oldu.

İlk sırada Fransa ve Hollanda yer aldı.

Ekim 2023'te Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 69'luk payla Türkiye'ye gelen yatırım sermayesi girişlerinin en büyük kaynağı olmaya devam etti.

Türkiye'ye gelen yatırım sermayesi girişlerinin ilk 5 kaynağı arasında Fransa toplamın yüzde 25'ini oluştururken, onu yüzde 21 ile Hollanda, yüzde 16 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüzde 15 ile Almanya ve yüzde 9 ile Birleşik Krallık izledi.