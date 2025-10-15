Parçalı Bulutlu 18.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 15.10.2025 15:11

Ekim ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin 1 milyar 454 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Ekim ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerini çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu kaydeden Göktaş, SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevrelerinde desteklediklerini vurguladı.

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için ekim ayına ilişkin 1 milyar 454 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
