Açık 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.11.2025 00:50

Ekim ayı enflasyonu bugün açıklanacak

Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,23 artarken, yıllık bazda yüzde 35,29 olarak gerçekleşmişti.

Ekim ayı enflasyonu bugün açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın ikinci yarısının dördüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklenti 31,93
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

ETİKETLER
Enflasyon TÜİK
Sıradaki Haber
Bakan Bolat, İSEDAK'ın 41. toplantısı kapsamında ikili görüşmeler yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
İstanbul'da Gazze için kritik zirve
00:40
AK Parti, 23 yıldır kesintisiz iktidarını sürdürüyor
00:05
Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem
23:34
Hamas, 3 İsrailli esirin cesedini daha teslim etti
21:54
Edirne'de 2 tır ve 3 otomobilden zincirleme kaza: 1 ölü
21:44
Bulgaristan'da 17 yıl önce arananlar listesine alınan ve öldüğü sanılan kişi dağda bulundu
Kars'ta sonbaharın son güzellikleri yaşanıyor
Kars'ta sonbaharın son güzellikleri yaşanıyor
FOTO FOKUS
Freni patlayan kamyonun sürücüsü lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durabildi
Freni patlayan kamyonun sürücüsü lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durabildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ