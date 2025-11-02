Duman 19.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 02.11.2025 13:32

Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul'da ekimde bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 54,39 ile kadın kabanı olurken, en fazla fiyat azalışı yüzde 15,95 ile oyuncakta görüldü.

Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Ekimde bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 227'sinin fiyatında artış izlenirken, 23 ürünün fiyatı azaldı.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 54,39 ile kadın kabanı oldu. Bunu yüzde 51,05 ile erkek montu, yüzde 47,64 ile erkek botu, yüzde 46,48 ile kadın botu, yüzde 40,80 ile erkek kazağı, yüzde 40,02 ile kadın montu ve yüzde 38,36 ile kadın kazağı izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 31,29 ile salatalık, yüzde 30,40 ile çocuk montu, yüzde 23,03 ile fındık içi, yüzde 21,30 ile çarliston biber ve yüzde 19,70 ile erkek ayakkabısı oldu.

Geçen ay fiyatlar kadın ayakkabısında yüzde 19,37, dolmalık biberde yüzde 19,20, balıkta yüzde 19,08 ve sivri biberde yüzde 18,15 arttı.

Ekimde bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 15,95 ile oyuncak oldu. Onu yüzde 14,38 ile şarap, yüzde 13,55 ile taze fasulye, yüzde 12,81 ile mandalina, yüzde 10,40 ile kıvırcık salata, yüzde 7,05 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, yüzde 6,46 ile ıspanak ve yüzde 4,41 ile kağıt sofra malzemeleri izledi.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 3,82 ile havuç, yüzde 3,72 ile limon, yüzde 3,23 ile maydanoz, yüzde 2,86 ile roka, yüzde 1,75 ile erik ve yüzde 1,69 ile tuvalet kağıdı oldu.

İstanbul İTO
