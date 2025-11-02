Parçalı Bulutlu 12.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 02.11.2025 19:09

Bakan Bolat, İSEDAK'ın 41. toplantısı kapsamında ikili görüşmeler yaptı

Ticaret Bakanı Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 41'inci toplantısı kapsamında mevkidaşları ile görüşmeler yaptı.

Bakan Bolat, İSEDAK'ın 41. toplantısı kapsamında ikili görüşmeler yaptı

Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İSEDAK'ın 41'inci toplantısı marjında Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin, Pakistan ile işbirliğinin çeşitlendirilmesine ve derinleştirilmesine büyük önem atfettiğini belirten Bolat, "Bu doğrultuda, muhatap Bakan ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesi konularında işbirliğimizi devam ettirme hususunda karşılıklı irademizi ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

"Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz"

Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Özel Temsilcisi Sultan Saeed Nasser Al Mansouri ile de görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geniş bir şekilde ele alındığını belirten Bolat, "İki ülke arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki başarılı işbirliğini genişletmek ve çeşitlendirmek üzere çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Önümüzdeki günlerde JETCO toplantımızı da gerçekleştirmek üzere mutabık kaldık"

Bolat, Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani ile de kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Ağustos ayında yürürlüğe giren Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Türkiye ve Katar arasında orta vadede 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefimiz doğrultusunda atılabilecek adımları ele aldık." dedi.

Bakan Bolat, Katar'ın, Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Katar ile yakın diyaloğumuzu güçlendirmek ve yeni alanlara genişletmek üzere, özel sektörümüzün de katılımıyla önümüzdeki günlerde JETCO toplantımızı da gerçekleştirmek üzere mutabık kaldık."

