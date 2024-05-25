Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.05.2024 10:41

Ege ve Mersin serbest bölgelerindeki bazı taşınmazlar yatırımcılara tahsis edilecek

Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Ege ve Mersin serbest bölgelerindeki bazı taşınmazların, faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesi amacıyla yatırımcılara yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

Ege ve Mersin serbest bölgelerindeki bazı taşınmazlar yatırımcılara tahsis edilecek

Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir'in Gaziemir ilçesi, Zafer SB Mahallesi ile Mersin'in Akdeniz ilçesi Karaduvar SB Mahallesi'nde bulunan Ticaret Bakanlığı tasarrufundaki bazı üstyapılar verilmiş veya verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak yatırımcıların kullanımına sunulacak.

Bu kapsamda, Ege Serbest Bölgesi'ndeki 1961 metrekarelik taşınmazın üstyapı bedeli 530 bin 832,43 dolar olarak belirlendi. Mersin Serbest Bölgesi'ndekilerin üstyapı bedelleri ise 5 bin 936 metrekarelik taşınmaz için 1 milyon 888 bin 698 dolar, 7 bin 500 metrekarelik taşınmaz için 2 milyon 386 bin 327 dolar, 4 bin 48 metrekarelik taşınmaz için 1 milyon 188 bin 905 dolar ve 1458 metrekarelik taşınmaz için 394 bin 685 dolar olarak tespit edildi.

Yatırımcıların 30 gün içinde teklif vermesi gerekiyor

İki bölgede de faaliyet göstermek isteyen yatırımcılardan dolar bazında teklif alınacak. Teklifler, belirtilen usulde, kapalı zarf içinde fiyat teklifi alma ve açık artırma usulünün birlikte uygulanması suretiyle yapılacak.

Söz konusu üstyapı için gerçekleştirilecek başvurulara ilişkin bilgiler Ege ve Mersin serbest bölge müdürlüklerinden temin edilebilecek.

Yatırımcıların bugünden itibaren 30 gün içinde teklif vermesi gerekiyor. Daha sonra ilgili değerlendirme komisyonları tarafından belirlenecek tarihlerde açık artırma yapılacak.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Mersin Dolar
Sıradaki Haber
Deprem bölgesinde yeniden yapılandırmanın taksit süreleri düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:05
Doğurganlık hızındaki düşüş, emeklilik sisteminde yükü artıracak
11:52
Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında 300'ü aşkın kişinin öldüğü tahmin ediliyor
11:44
Vergi rekortmenleri her yıl ağustos sonuna kadar açıklanacak
11:48
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı yeniden açıldı
11:41
AK Parti grubu, iki kanun teklifi için mesai yapacak
11:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın kaydettiği ilerlemelerden gurur duyuyoruz
Milli Savuna Bakanı Güler, EFES-2024 Tatbikatı'nı takip etti
Milli Savuna Bakanı Güler, EFES-2024 Tatbikatı'nı takip etti
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri'ne katıldı
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri'ne katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ