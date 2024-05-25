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Ekonomi
TRT Haber 25.05.2024 05:56

Deprem bölgesindeki vergi borçları yeniden yapılandırıldı

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 5 ilde mücbir sebep nedeniyle vergi mükelleflerin borçları yeniden yapılandırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Deprem bölgesindeki vergi borçları yeniden yapılandırıldı

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi mükellefleri 'mücbir sebep' kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle mükelleflerin borçları için başvurular ile peşin ödeme dahil olmak üzere ilk taksit ödemeleri 31 Aralık 2024 Salı gününe kadar uzatıldı.

Mücbir sebep hali nedeniyle 6 Şubat 2023 ila 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerden birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ay olarak belirlendi.

Sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde azami on iki aya kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de terör mağdurlarıyla ilgili düzenleme de yer aldı.

Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanmasıyla ilgili yapılan başvurularda sonuçlandırılma süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi.

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