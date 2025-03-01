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Ekonomi
AA 01.03.2025 06:38

ECB'deki teknik sorunlar Avrupa'da bankacılık işlemlerini zorlaştırdı

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) merkezi ödeme sistemindeki teknik sorunlar nedeniyle ticari bankaların ödeme işlemlerinde zorluk yaşanıyor.

ECB'deki teknik sorunlar Avrupa'da bankacılık işlemlerini zorlaştırdı
[Fotograf: AA]

ECB'nin trilyonlarca avroluk para hareketini destekleyen sisteminde meydana gelen teknik sorunlar dün kıtada ticari bankaların ödeme işlemlerinde büyük sıkıntılara neden olurken, bu sorunların bir kısmı bugün de görüldü.

Bankalar bugün de ödemeleri işleme koymakta zorlanırken, Almanya'da bugün yapılacak emekli maaşı ödemeleri ve menkul kıymet alım satım işlemleri de bu durumdan etkilendi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) yaptığı açıklamada, teknik sorunlar nedeniyle Bundesbank'ın sistemleri aracılığıyla emekli maaşları ve sosyal yardım transferleri gibi banka ödemelerinin geciktiğini ve ulaşmasının normalden birkaç saat daha uzun sürebileceğini bildirdi.

ECB, sorunun nedeninin bir donanım hatası olduğunu açıkladı.

ECB'ye göre bankaların transfer edilen paranın anında (10 saniye) alıcıya ulaşmasını sağlayan gerçek zamanlı ödemelerinde de (RTGS-Target2) sorunlar yaşandı.

Avrupa'da, normal ödeme yönteminde para genellikle transfer emrinden bir gün sonra alıcının hesabına geçiyor.

ECB, dün bankaların ödemeleri işleme koyma imkanını gece yarısından sonraya kadar uzatırken, birçok bankacı fazla mesai yapmak zorunda kaldı. 

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