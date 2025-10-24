Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
Ekonomi
AA 24.10.2025 10:19

e-Tebligatlar e-Devlet'te tek ekranda toplandı

e-Devlet Kapısı'nda yeni hizmete alınan "e-Tebligatlarım" hizmetiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve PTT Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden gelen tüm elektronik tebligatlar, tek ekranda bir araya getirildi.

e-Tebligatlar e-Devlet'te tek ekranda toplandı

TÜRKSAT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden şirket, işlettiği e-Devlet Kapısı ile vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye aldı.

e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan "e-Tebligatlarım" uygulamasıyla vatandaşlar artık farklı kurumlara ait elektronik tebligatlarını tek ekrandan güvenli ve hızlı şekilde görüntüleyebilecek. Yeni sistem SGK, GİB ve PTT UETS üzerinden gönderilen tüm elektronik tebligatları e-Devlet Kapısı çatısı altında tek ekranda topladı.

Resmi iletişim süreçleri tek bir merkezden yönetebilecek

Bu sayede hem zaman kaybının önüne geçildi hem de gözden kaçabilecek kritik e-tebligatların vatandaşlara ulaşması güvence altına alındı.

"e-Tebligatlarım" hizmetiyle kullanıcılar farklı kurumların internet sitelerine yönelmeden, e-Devlet Kapısı üzerinden e-tebligatlarını sorgulayabiliyor. Böylece milyonlarca kullanıcı, kamu kurumlarıyla olan resmi iletişim süreçlerini tek bir merkezden yönetebilecek. Tek merkezden erişim sayesinde bürokratik işlemler de sadeleşti.

