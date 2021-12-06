e-Noter uygulamasıyla 81 binden fazla işlem yapıldı
Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen e-Noter uygulamasından, yaklaşık bir yıllık süreçte 44 bin 349 kişi yararlandı. Toplam 81 bin 428 noterlik işlemi de uygulama üzerinden başlatılarak yapıldı.
Noterlik ve hukuki işlemlerin daha hızlı ve daha verimli hale getirilmesini sağlamak için Adalet Bakanlığınca 26 Ekim 2020'de başlatılan e-Noter uygulaması, vatandaşlara noterlik işlemleri için internet üzerinden randevu alabilme ve bazı işlemlerini noterliklere gitmeden halletme imkanı sunmaya devam ediyor.
Vatandaşların işlem sürelerini kısaltan uygulama sayesinde, Kovid-19 salgını sürecinde birçok noterlik işlemi internet üzerinden gerçekleştirildi.
44 bin 349 kişi yararlandı
Bu kapsamda, uygulamanın başladığı yaklaşık 1 yıllık sürede, e-Noterlik uygulamasından 44 bin 349 kişi yararlandı.
Toplam 81 bin 428 noterlik işlemi de uygulama üzerinden başlatılarak yapıldı.
e-Noter uygulaması ile ihtarname/ihbarname, araç satışı, mal rejimi, hisse devir sözleşmeleri, sözleşme ve vekaletname, en çok yapılan işlemler oldu.
Bu süreçte vatandaşlar, 21 bin 630 ihtarname/ihbarname, 19 bin 866 sözleşme ve 19 bin 239 vekaletname işlemini e-Noter aracılığıyla gerçekleştirdi.
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