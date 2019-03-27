Gelir İdaresi Başkanlığınca, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı verimlilik ve maliyet avantajlarından mükelleflere ait iş süreçlerinde de yoğun şekilde yararlanılıyor.

Özellikle çok sayıda yasal belge ve kayıtla ilgili süreçleri kağıtla yürütmek zorunda olan mükelleflerin yapacakları bürokratik işlemler ve yüklenecekleri maliyet, gelişen teknolojiye paralel yeni uygulamalarla azaltılıyor.

Bu kapsamda yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibraz edilmesine ilişkin e-fatura uygulaması oldu.

Mükellef sayısı 88 bin 837’ye ulaştı

2010 yılında geliştirilen uygulamayla e-fatura düzenleyen mükellef sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 88 bin 837'ye ulaştı. 3 bin 535 mükellef söz konusu uygulamayı entegrasyon içinde kullanıyor. 2018 yılı sonu itibarıyla 76 bin 304 mükellef özel entegratörler üzerinden e-fatura uygulamasına dahil oldu. Ayrıca, 69 firma elektronik fatura saklama hizmeti verme izni aldı. e-Fatura uygulaması üzerinden 220 milyon 286 bin 825 fatura düzenlenirken, bu belgelerin tutarı 3 trilyon 651 milyar 595 milyon 777 bin 463 liraya ulaştı.

e-Arşiv ile kolaylık sağlandı

Çok sayıda fatura düzenleyen ve bu faturaların ikinci nüshalarını kağıt ortamında saklamaları kendileri için ağır yük oluşturan mükelleflerin imdadına da e-arşiv fatura uygulaması yetişti.

e-Arşiv uygulamasından yararlanan mükellef sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 24 bini aşarken, sistemde bulundurulan fatura sayısı 4 milyara yaklaştı.

Yarım milyar lira tasarruf

e-Tebligat Sistemi ile fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, bu yolla saniyeler içinde gerçekleştiriliyor.

e-Tebligat Sistemi'nde, tebligatın ne zaman yapıldığı, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğu görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa yer bırakılmıyor. Fiziki ortamda yapılan tebligatlar ücretliyken e-tebligatla yapılanlarda herhangi bir masraf oluşmuyor.

Söz konusu sistemin açılışından geçen yılın sonuna kadar 1,7 milyon zorunlu gelir vergisi mükellefine 20 milyon, 774 bin zorunlu kurumlar vergisi mükellefine 10 milyon, gerçek kişi mükelleflere 7 milyon olmak üzere toplam 36 milyon 986 bin 372 e-tebligat gönderildi.

Sistemin kullanıma açıldığı günden geçen yılın sonuna kadar toplam 482 milyon 774 bin 836 lira tasarruf sağlandı.

86 bin 901 mükellefe e-Defter izni

Öte yandan, e-Defter uygulamasıyla da kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve defteri kebirin elektronik ortamda tutulması, muhafazası ve ibraz edilebilmesi, açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin

elektronik ortamda yapılması imkanı sağlandı. Böylece, bu defterlerin değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının garanti altına alınması da mümkün hale geldi.

Geçen yıl yazılım uyumluluk onayı almak isteyen 12 firma için test hesabı açılırken, 10 ticari yazılım test aşamalarından geçti. Bu kapsamda toplam ticari yazılım sayısı 238'e ulaştı.

Uygulamanın başlamasından geçen yılın sonuna kadar e-defter uygulamasını kullanmak amacıyla başvuran 86 bin 901 mükellefe izin verildi.

e-Bilet ve e-Yoklama işleri kolaylaştırdı

Çok sayıda bilet düzenleyen ve düzenledikleri bu biletlerin ikinci nüshalarını kağıt ortamında saklamaları kendileri için ağır yük oluşturan mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemelerine, iletmelerine, muhafaza ve ibraz etmelerine olanak sağlamak amacıyla e-bilet uygulaması geliştirildi. Türkiye'de faaliyette bulunan dar mükellef hava yolu firmaları, e-bilet özel entegratörlük izni alan firmalar tarafından e-bilete dahil ediliyor. e-Bilet uygulamasından geçen yılın sonu itibarıyla 28 mükellef yararlandı.

e-Yoklama Sistemi ile de yoklama ve denetim faaliyetleri mobil cihazlarla yerine getirilmeye başlandı. Teknolojinin sunduğu mobiliteyle mükellefin her türlü uyumsuzluk durumlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale imkanı sağlandı. Bu kapsamda geçen yıl sistem bünyesinde yapılan yoklama ve yoklama yoluyla denetim türü sayısı 39'a çıkarıldı.

Kaynak: AA