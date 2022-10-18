2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için toplam 19 milyar 535 milyon 347 bin lira ödenek tahsis edildi.

En yüksek payı BTK alacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 13 milyar 375 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 1 milyar 888 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 847 milyon 250 bin lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 900 milyon lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 564 milyon 301 bin lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 410 milyon lira, Rekabet Kurumuna 559 milyon 953 bin lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 519 milyon 954 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 180 milyon 824 bin lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 148 milyon 665 bin lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 141 milyon 400 bin lira kaynak sağlanacak.