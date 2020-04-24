Koronavirüs, evlenecek çiftlerin planlarını aksattı. Düğün rezervasyonlarında iptaller ve ertelemeler yaşanmasına neden oldu.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, "Yaşamış olduğumuz salgın emsali ve benzeri olmayan bir şey. Çiftlerimizi de şoka uğratmış bulunuyor. İstanbul geneli için söyleyebileceğim bir şey, yüzde 95-96 ertelemeye gidildi. Yüzde 3-4 oranında iptaller gerçekleşti" dedi.

Düğününü ertelemek isteyenlere mağduriyet yaşatılmadı, aynı ücretle ileri bir tarihe alındı.

Altın fiyatları düşecek mi?

Sönmez, Bilim Kurulundan çıkacak haberleri takip ettiklerini söyleyerek, "Sezonun haziran ayı itibarıyla başlayabilecek olduğunu tahmin ediyorum ve ümit var bu konuda" dedi.

Salgın, altını da etkiledi ve gram altın fiyatlarını yükseltti. Uzmanlar, altın alacaklara acele etmeyin çağrısı yapıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise şunları anlattı:

"Eylül, ekim, kasım aylarında altın fiyatlarında biz 350-360 lira bant aralığında olacağını tahmin ediyoruz. Bu da altın fiyatlarındaki gerileme ile düğün yapacaklar, olan vatandaşlarımıza iyi bir fırsat sunmuş olacağını düşünüyoruz."