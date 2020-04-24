Altın piyasasında, en düşük 383 bin lira, en yüksek 389 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 389 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 216 milyon 593 bin 838,05 lira, işlem miktarı ise 558,17 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 216 milyon 593 bin 838,05 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İş Bankası ve DenizBank şeklinde sıralandı.