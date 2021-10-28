Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dondurulmuş sardalyanın gümrük vergisi sıfırlandı
[Fotoğraf: AA]
Dondurulmuş sardalyanın gümrük vergisi, yalnızca konserve sardalya üreten sanayiciler tarafından kullanılmak üzere yüzde sıfır olarak uygulanacak.
"İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, dondurulmuş sardalya için ithalat vergisinin, gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri kapsamında yalnızca sardalya üreten sanayiciler tarafından kullanılmak üzere yüzde sıfır olarak uygulanması sağlanacak.
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