Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,16 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 8,10-8,17 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 8,1417 seviyesinden tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,1640 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 9,6940'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 11,2560'tan satılıyor.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın devam eden Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'nin dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildirdi.

7 Nisan güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: